Wenn RB Leipzig und Borussia Dortmund am Abend im Pokalfinale aufeinander treffen, versammelt sich ganz Fußball-Deutschland vor den Fernsehern. Auch bei Dominik Kaiser ist das nicht anders, wie er im SpiO-Talk mit Stephanie Müller-Spirra verraten hat. Die Vorfreude sei wegen der Corona-Pandemie und den veränderten Bedingungen, also leeres Stadion und Anpfiff an einem Donnerstag, zwar nicht ganz so groß wie vor zwei Jahren, aber die Verbindungen nach Leipzig sind nach wie vor stark. "Deshalb fiebere ich schon mit", so Kaiser, der mit einem Großteil der aktuellen Mannschaft noch zusammengespielt hat.