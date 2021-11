Noch weit weg und doch gerade in Leipzig omnipräsent: die Fußball-Europameisterschaft 2024. Die Stadt ist einer Austragungsorte und wird gerade von einer DFB-Delegation unter die Lupe genommen. An der Spitze: DFB-Euro-GmbH-Geschäftsführer Philipp Lahm.

Lahm: "Ich bin geimpft"

Der frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zeigte sich am Mittwoch (10.11.2021) begeistert von der Motivation in der Stadt und dem Stadion, dass immer mehr zum Schmuckkästchen wird. Und doch ist die Vorbereitung auf dieses Event anders. Die Pandemie ist allgegenwärtig. Der Corona-Fall im DFB-Team um Niklas Süle und einem Quintett, dass daraufhin nach Hause geschickte wurde, sorgte am Dienstag für Schlagzeilen. Lahm hat dazu eine klare Meinung: "Ich bin geimpft und finde, dass jeder Spieler eine Vorbildfunktion hat." Wenn man so präsent sei, habe man eine große Chance, Themen in der Öffentlichkeit zu platzieren und Impulse zu geben.

Bräutigam: "Glaube alle RB-Spieler sind geimpft"

Er mahnte zugleich, vorsichtig zu bleiben. Süle habe sich trotz vollständiger Impfung infiziert. Lahm habe aber die Hoffnung, dass die Schutzmaßnahmen - sprich das Impfen - bis 2024 so fortgeschritten sind, dass die Pandemie keine große Rolle mehr spielt. "Es ist wichtig, dass es erlaubt ist, zusammen zukommen. Egal, ob im Stadion oder beim Public Viewing", so Lahm.

Auch Perry Bräutigam, Botschafter von RB Leipzig, warb für das Impfen. Bei RB seien seines Wissens alle Spieler geimpft. "Das ist ein wichtiger Schritt. Wir sind Vorbilder und Aushängeschilder, die vorangehen sollten."

Leipzig punktet mit Schmuckkästchen und Motivation

Vorangegangen ist die Stadt Leipzig bereits. Über den Stadt der Vorbereitungen macht sich in dieser Woche eine Delegation des DFB ein Bild. Neben Lahm ist auch Nationalspielerin Celia Sasic (Special Advisor des DFB) in der Messestadt auf Stipvisite. "Alle sind sehr motiviert, die Vorfreude ist riesig", so Sasic. Bildrechte: Picture Point

Auch bei Philipp Lahm, der quasi die Seiten wechselt. "Als Sportler war alles vorbereitet, als man ankam. Jetzt habe ich die große Chance, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen." Dabei stehen vor allem Nachhaltigkeit, Umweltschutz und eine EURO für alle auf dem Plan.

Und genau damit punktete Leipzig bei seiner Bewerbung. "Leipzig ist die Stadt der kurzen Wege. Wir stehen für ein klimaneutrales Fest, dass regional, biologisch und sozial gerecht bleibt", sagte Sport-Bürgermeister Heiko Rosenthal. Natürlich spielte auch das Stadion eine Rolle und das wird immer mehr zum Schmuckkästchen.

OBM Jung: "Schon viel geschafft"

Am Dienstag hatte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung die Gäste zum Start der EURO-Städtewoche im Musiksaal der RB Arena begrüßt. "Wir haben großartige Erinnerungen an die Weltmeisterschaft 2006 und wir freuen uns auf die Europameisterschaft 2024 in unserer Stadt", sagte Jung. In den nächsten Tagen werde man zeigen, dass man bereits viel geschafft habe und mit dem Stadion und der Leipziger Messe gut aufgestellt sei. Beim Thema Verkehr und Sicherheit sei noch einiges zu tun, so Jung.

Im Herbst 2022 werden die Leipziger EM-Botschafter präsentiert, gleichzeitig beginnt die Akkreditierung der Volunteers. Zudem gibt es im Vorfeld der Fußball-EM eine Trophy-Tour, bei der der Pokal nach Leipzig kommt.

Vier Partien in Leipzig geplant

Deutschland trägt die EM 2024 zum zweiten Mal nach 1988 aus. Zum geplanten fußballerischen Highlight im Juni und Juli des Jahres 2024 sollen im ehemaligen Leipziger Zentralstadion vier Spiele ausgetragen werden. Welche Mannschaften in welcher Stadt spielen werden, wird erst Ende 2023 fest stehen. Neben Leipzig finden die Partien in Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, München und Stuttgart statt. Noch steht nicht fest, welche Spiele in den zehn Stadien ausgetragen werden. Ausgelassene Stimmung, glückliche, friedliche Fans aus aller Welt: Die WM 2006 war auch für Leipzig ein voller Erfolg. 2024 ist die Stadt nun ein Spielort bei der EURO. Bildrechte: IMAGO