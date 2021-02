Auch am Tag danach hat sich Steffen Baumgart noch nicht wieder beruhigt, auch wenn er im SpiO-Talk schon mildere Töne in Richtung Schiedsrichter Tobias Stieler anstimmte: "Die Schiedsrichter haben keinen einfachen Job. Da kann auch mal etwas untergehen. Aber hier geht es um die Regel und ich habe kritisiert, dass er nicht alle zur Verfügung stehenden Hilfsmittel nutzt, sondern bei der Tatsachenentscheidung bleibt", so Baumgart.

"Wir müssen jetzt mit der Entscheidung leben, auch wenn wir uns heute und wahrscheinlich auch noch morgen darüber ärgern. Mir wäre auf jeden Fall eine Erklärung wichtig, da ich die Regel offenbar nicht richtig verstehe. Es ist wichtig, dass alles aufgeklärt wird", so Baumgart, der bei allem Ärger auch Glückwünsche für den Gegner parat hatte. "Das war ein geiles Spiel. Es hatte alles, was den Pokal ausmacht. Ich gratuliere Borussia Dortmund zum Erreichen des Viertelfinales", so Baumgart. Das Viertelfinale hätte für den SC Paderborn Einnahmen in Höhe von zwei Millionen Euro bedeutet. Das ist ein Summer, auf die nicht viele Vereine einfach so verzichten können, wie Baumgart sagt.