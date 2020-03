DFB-Pokal-Klassiker: "Sport im Osten" erinnert am Sonntag (15. März) an fünf besondere Fußballmomente der letzten 20 Jahre. Zwischen 10 und 18 Uhr bieten wir in der neuen SpiO-App und auf sport-im-osten.de fünf denkwürdige DFB-Pokal-Spiele mit Beteiligung mitteldeutscher Mannschaften als On-Demand-Streams an.

Das sind die fünf Partien:

10 Uhr: Dynamo Dresden – RB Leipzig vom 20. August 2016

Timo Werner im Duell mit Marvin Stefaniak. Bildrechte: IMAGO RB Leipzig war gerade in die Bundesliga aufgestiegen und bekam es in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gleich mit einem harten Brocken zu tun: Dynamo Dresden hatte den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga geschafft und ging mit entsprechend großem Selbstvertrauen in die Partie.



13 Uhr: 1. FC Magdeburg – Bayern München vom 1. November 2000

Am 1. November 2000 reiste Klassenprimus FC Bayern München um Weltstars wie Oliver Kahn nach Magdeburg. Der krasse Außenseiter FCM war nach der politischen Wende und den turbulenten 90er-Jahren gerade mit dem Neuaufbau beschäftigt und kämpfte in der Oberliga um den Aufstieg. Die Favoritenrolle war entsprechend klar verteilt ...

15.30 Uhr: RB Leipzig – Bayern München vom 25. Oktober 2017

Am 25. Oktober 2017 war RB Leipzig bereits eine Spitzenmannschaft der Bundesliga. Das Duell gegen Rekordmeister Bayern München war für den ambitionierten Emporkömmling somit auch ein Kampf gegen den unangefochteten Klassenprimus: Gelang es den Leipzigern, die ewig thronenden Bayern zu stürzen?

18 Uhr: Stuttgart – Jena vom 26. Februar 2008

Torsten Ziegner gegen Sven Ulreich – behielt der Jenaer die Nerven? Bildrechte: IMAGO Carl Zeiss Jena brachte in den 2000ern mehrere Jahre in der 2. Bundesliga zu. In der Saison 2007/08 lief es in der Liga allerdings nicht so gut, dafür umso besser im DFB-Pokal. Bis ins Viertelfinale schafften es die Thüringer, dann folgte die Reise zum damaligen Deutschen Meister VfB Stuttgart ins Schwabenland ...



20 Uhr: Erzgebirge Aue – Eintracht Frankfurt vom 27. Oktober 2015