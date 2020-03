DFB-Pokal-Klassiker Teil II: "Sport im Osten" erinnert am Samstag (21. März) an drei weitere besondere Fußballmomente. Ab 9:00 Uhr bieten wir in der neuen SpiO-App denkwürdige DFB-Pokal-Spiele mit Beteiligung mitteldeutscher Mannschaften als On-Demand-Streams an. Von dort aus kann man sich die Spiele auch auf jeden noch so großen TV anschauen.