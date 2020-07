Im Nachbarfreistaat Sachsen wartet der eine Oberliga-Underdog auf den amtierenden Pokalverteidiger und der andere auf den aktuellen Regionalliga-Meister. Der FC International Leipzig empfängt um 16 Uhr den Chemnitzer FC, anschließend beginnt um 18 Uhr im Eilenburger Illburgstadion das zweite Halbfinale zwischen dem heimischen FCE und dem 1. FC Lokomotive Leipzig. Ob die Partien bereits wieder vor Zuschauern in den Stadien stattfinden können, steht noch nicht fest. Sachsen-Anhalts Landesverband hatte am Donnerstag (16. Juli) den FSA-Pokal vor den noch ausstehenden Halbfinals vorzeitig abgebrochen und schickt Drittligist 1. FC Magdeburg in die erste Runde des DFB-Pokals .

Genau eine Woche später eröffnet der NOFV seine Regionalliga-Spielzeit - auch von jenem 1. Spieltag sendet der MDR am Samstag, 15. August, live und ausführlich. "Wir werden versuchen, auch in der neuen Saison so viel wie möglich live im Stream oder MDR FERNSEHEN anzubieten, insbesondere solange es nicht sicher ist, wie viele Fans in die Stadion dürfen", hatte MDR-Sportchef Raiko Richter in diesem Zuge bereits angekündigt.