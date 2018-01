Danach der erste Auftritt vom Publikumsliebling Ballack mit seinem Chemnitzer FC. Gegen die Vertretung des FC Rot-Weiß Erfurt konnten die zahlreichen Zuschauer in der Chemnitz-Arena lange keine Tore bestaunen. Erst in den letzten fünf Spielminuten ging die Post so richtig ab und der Capitano höchstpersönlich sorgte mit einem Neunmeter für die Führung des CFC. Danilo Kunze setzte kurz darauf noch einen drauf und brachte die Lokalmatadoren auf die Siegerstraße. Daran konnte auch der schöne aber letztendlich zu späte Anschlusstreffer von Marc Kümmerling nichts mehr ändern. Der Topfavorit des Turniers startete also mit einem knappen aber doch verdienten Sieg und übernahm die Tabellenspitze der Gruppe B. Dies blieb auch bis zum Ende so. Der FC Erzgebirge Aue lief punktgleich auf dem zweiten Platz ein. In der Gruppe A zeigte sich neben dem FC Carl Zeiss Jena auch der 1. FC Magdeburg in Spiellaune und "knallte" im Sachsen-Anhalt-Derby den Halleschen FC mit 4:1 weg. Jedoch blieben nur die Jenaer um Alexander Maul und Torsten Ziegner in der Gruppenphase verlustpunktfrei und zogen als erstes Team in das Halbfinale ein. Den zweiten Platz schnappten sich die Dresdner mit vier Punkten.