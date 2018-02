RB-Verteidiger Willi Orban sprach von einem "Champions-League-Los". Doch der Deutsch-Ungar erkennt auch den Reiz für seine Mannschaft. "Auf dem Niveau zu spielen, ist für uns Gold wert." Orbans Teamkollege Diego Demme sieht RB Leipzig im Duell mit dem SSC Neapel indes nicht als chancenlos an. Am Mittwoch sagte der RB-Mittelfeldspieler der "Bild": "Es sind K.o.-Spiele, da kann alles passieren. Doch für solche Spiele wird man Fußballer." Für den Deutsch-Italiener hat das Spiel indes eine besondere Bedeutung. Immerhin verdankt der 26-Jährige seinen Vornamen dem wohl berühmtesten Spieler des SSC. Sein Vater Enzo gab ihm damals den Namen Diego in Anlehnung an Diego Armando Maradona, den Überfußballer aus Argentinien.