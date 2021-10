Markranstädt blieb am Ball. Hadlok ackerte sich wieder in den Eilenburger Strafraum und fand wieder Freigang, dessen Abschluss aber in letzter Sekunde geblockt wurde (15.). Eilenburg wurde dann stärker und belohnte sich in der 28. Minute mit der Führung. Über Ahmad Assaf kam der Ball zu Alexander Vogel. Der legte ab auf Pascal Sauer, der aus kurzer Distanz ins lange Eck traf (28.). Und nur zehn Minuten später schnürte Sauer den Doppelpack nach guter Vorarbeit von Branden Stelmak (38.)