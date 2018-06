Am Freitagabend hoffen die Kleinen wieder auf das große Los. Ab 22:00 Uhr (live in der ARD) wird im Deutsche Fußballmuseum in Dortmund die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Aus Mitteldeutschland befinden sich sieben Teams in den beiden Lostöpfen. Heimrecht haben definitiv die beiden Oberligisten BSG Chemie Leipzig und 1. FC Lok Stendal, Drittligist FC Carl Zeiss Jena und die beiden Zweitligisten FC Erzgebirge Aue und 1. FC Magdeburg. Dieses Quintett befindet sich in Lostopf zwei. Die beiden mitteldeutschen Teams in Topf eins, RB Leipzig und Dynamo Dresden, müssen auf jeden Fall auswärts ran.