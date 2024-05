Die Fußballerinnen des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg spielen am 25. August in Dresden um den Supercup. Die Partie des deutschen Meisters aus München gegen DFB-Pokalsieger Wolfsburg soll um 18.15 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen werden, wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte.