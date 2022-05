Alle Fans von RB Leipzig und dem FC Bayern München sollten sich den 30. Juli schon einmal dick anstreichen: Der frisch gebackene Pokalsieger empfängt ab 20:30 Uhr den Serienmeister. Gespielt wird in Leipzig. Die Bayern sind mit neun Erfolgen Rekordgewinner des Supercups, Leipzig tritt erstmals an.

Da zeitgleich am letzten Juli-Wochenende bereits die erste Runde im DFB-Pokal ausgespielt wird, gibt es für RBL und die Bayern eine Verlegung der Partien auf den 30. und 31. August. Die neue Bundesliga-Saison startet dann am ersten August-Wochenende.



RB Leipzig hatte sich am vergangenen Wochenende durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg zum ersten Mal in der Vereinshistorie den Sieg im DFB-Pokal geholt. Bayern München feierte in dieser Saison den zehnten Meistertitel in Folge.