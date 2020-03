Erfurts Viertelfinal-Gegner, Thüringenligist SV Ehrenhain, hat am Dienstag (03.03.2020) fristgemäß Berufung gegen das Urteil des Sportgerichts vom 25. Februar eingelegt. In dem hatte das Gericht der Beschwerde des FSV Martinroda gegen die Entscheidung des TFV-Spielausschusses bezüglich der Ansetzung des ersten Halbfinalspiels im Landespokal stattgegeben. Im Urteil des Sportgerichts hieß es: "Der FSV Martinroda zieht in das Pokalfinale des Landespokalwettbewerbs ein."