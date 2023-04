Die Zeit der Unsicherheit ist vorbei in der NOFV Oberliga Süd: Der SV Westerhausen behält seine Zulassung für die aktuelle Saison, alle Spiele des Aufsteigers und aktuell Tabellenvorletzten bleiben also in der Wertung. Das Verbandsgericht hat der Beschwerde von Westerhausen stattgegeben. Wegen der Abmeldung der A-Junioren im vergangenen August hatte der NOFV dem Verein die Zulassung rückwirkend entzogen.