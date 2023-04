Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) hat beschlossen, dem SV 1890 Westerhausen aus Sachsen-Anhalt die Zulassung für die Oberliga-Süd-Saison 2022/23 zu entziehen. Der Aufsteiger scheide am Ende des laufenden Spieljahres aus der Oberliga aus, so der NOFV. Demnach gehen die bereits ausgetragenen und noch anstehenden Spiele des Vereins nicht in die Wertung ein.



Auf das anstehende Landespokal-Achtelfinale am Ostermontag (10. April) gegen den Blankenburger FV oder ein eventuelles Weiterkommen des SVW hat die Entscheidung allerdings keine Auswirkungen, bestätigte FSA-Geschäftsführer Markus Scheibel am Dienstag (4. April) auf MDR-Nachfrage. Der Sieger der Partie trifft im Viertelfinale auf den SV Staßfurt 09.