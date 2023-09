Die vergangene Spielzeit in der 3. Liga hat Wehen Wiesbaden mit 21 Siegen, 7 Remis und 10 Niederlagen auf Rang 4 beendet. In der Zweitliga-Relegation wurde dann Arminia Bielefeld mit 4:0 und 2:1 aus dem Weg geräumt.

19 Saisontore, davon 3 in der Relegation gegen Bielefeld: Benedict Hollerbach war Wehens bester Knipser. Doch der Erfolg weckte Begehrlichkeiten, und so wechselte der 22-Jährige im Sommer für 2 Mio. Euro zu Erstligist Union Berlin. Hollerbach war natürlich nicht der einzige Abgang. Insgesamt 10 Spieler verließen den Klub, darunter auch Kapitän Johannes Wurtz, sowie die beiden starken Verteidiger Ahmet Gürleyen und Brooklyn Ezeh.

Unter den Neuzugängen sind auch in Mitteldeutschland recht bekannte Namen. So wechselten Mittelstürmer Antonio Jonjic vom FC Erzgebirge Aue und Julius Kade von Dynamo Dresden zum SVWW. Um den Abgang von Hollerbach zu kompensieren, wurde auch Franko Kovačević verpflichtet. Der Kroate aus der slowenischen ersten Liga ist ein schneller Angreifer, der die Wege in die Tiefe sucht.