Bildrechte: imago images/Noah Wedel

Der Finaltag der Amateure findet am 23. Mai 2020 - und damit am gleichen Tag wie das DFB-Pokalfinale statt. Das gab der Sächsische Fußballverband am Dienstag (27.08.) bekannt.

21 Finals an einem Tag

Wie schon beim Finaltag der Amateure am 25. Mai 2019 sollen auch im kommenden Jahr alle 21 Landespokalendspiele am selben Tag stattfinden. Der Amateurfußball und seine Pokalwettbewerbe hätten damit erneut eine breite Bühne. Die Zahlen aus dem Vorjahr sprechen für eine Wiederholung der größten Fußball-Livekonferenz des Jahres. 2,52 Millionen Zuschauer hatten in der Spitze bei der Übertragung der Landespokalendspiele eingeschaltet, so viele wie noch nie seit der Premiere des Finaltags 2016. Die ARD wird auch in diesem Jahr via Konferenz übertragen.

Drei verschiedene Anstoßzeiten

"Aus dem Abenteuer Finaltag ist ein festes Format geworden, mit dem wir gemeinsam ein Zeichen für die Basis setzen. Der Finaltag hat alles, was den Fußball so faszinierend macht: große Traditionsklubs, freche Außenseiter, Emotionen, Überraschungen, mitfiebernde Fans. Umso größer ist die Vorfreude auf die fünfte Auflage", sagte Steffen Simon, der als Sportchef des WDR für die Koordination der Livekonferenz im Ersten verantwortlich ist.



Die Partien verteilen sich samstags auf drei Anstoßzeiten, die noch genau festgelegt werden müssen. Abends mündet der Pokaltag in der ARD dann in der Übertragung des DFB-Pokalfinales aus dem Berliner Olympiastadion.

Bildrechte: imago/Horst Galuschka Aus dem Abenteuer Finaltag ist ein festes Format geworden, mit dem wir gemeinsam ein Zeichen für die Basis setzen. Der Finaltag hat alles, was den Fußball so faszinierend macht. Steffen Simon, Sportchef des WDR

Rückblick auf die Landespokalfinals am 25. Mai 2019