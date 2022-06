Eine möglichst große Kulisse ist also erstrebenswert. Die ist aber im heimischen Stadion Hoheluft mit einer Kapazität von 5.000 Plätzen nicht gegeben. Zudem ist das Spielfeld mit einem Kunstrasen ausgestattet, und der ist im DFB-Pokal nicht zugelassen. Also muss sich der Verein ohnehin einer anderen Spielstätte umsehen. Die favorisierte Lösung wäre das Millerntor-Stadion vom FC St. Pauli gewesen. Diesem Plan erteilte der Zweitligist jedoch eine Absage, ohne einen Hehl aus dem Grund zu machen: Es liegt am Gegner RB Leipzig.