"Schade, bei jedem anderen Gegner hätten wir im Millerntor oder Volksparkstadion spielen können", sagt David Bergner. Der neue Trainer des Hamburger Regionalliga-Klubs Regionalligist FC Teutonia 05 Ottensen hatte sich noch über die Pokalauslosung gegen Titelverteidiger RB Leipzig gefreut. Doch die Suche nach einem Spielort wird zum Albtraum, weil keiner RB Leipzig will.

"Nach meinen Informationen ist es nicht möglich, in Hamburg zu spielen", so Bergner auf Anfrage von "Sport im Osten". Nach dem FC St. Pauli gab es demnach auch vom Hamburger SV einen Korb. Im eigenen Stadion Hoheluft kann nicht gespielt werden, weil es nur einen Kunstrasenplatz gibt. Der DFB erlaubt keine Spiele aus diesem Untergrund.

Ottensen wird Hamburg also verlassen und "irgendwo in der Republik ein Stadion finden" (Bergner) müssen. Einen Favoriten hat der Trainer, der letzte Saison noch den ZFC Meuselwitz betreute, nicht: "Ich bin Trainer dieser Mannschaft, freue mich auf ein tolles Spiel, dass live im Fernsehen übertragen wird. Wenn wir nicht in Hamburg spielen können, ist es mir ziemlich egal, wo wir auflaufen werden."