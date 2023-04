Knapp sechs Wochen vor dem Thüringer Fußball-Pokalfinale ist der Austragungsort wieder unklar. Das Sportgericht des Thüringer Fußball-Verbandes hat am Dienstagabend die Entscheidung des Verbandes aufgehoben, wonach das Spiel im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena ausgetragen werden sollte. Im Finale treten der FC Carl Zeiss Jena und der FSV Wacker 90 Nordhausen gegeneinander an. Die unterklassigen Nordhäuser sahen ihre Position benachteiligt und legten Widerspruch ein. Für den FCC wäre die Partie ein Heimspiel, argumentierte Wacker.