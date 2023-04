Am 3. Juni ist der Finaltag der Amateure und auch das Endspiel im Thüringenpokal soll an diesem Tag steigen. Darauf freuen sich nicht nur die beiden Finalisten FC Carl Zeiss Jena und Wacker Nordhausen, sondern auch der Thüringer Fußball-Verband. Doch gut fünf Wochen vor dem Spiel steht immer noch nicht fest, wo eigentlich gespielt werden soll.

TFV-Präsident Penßler-Beyer: "Gespräche werden nicht viel bringen"

Am Dienstagabend (25.04.2023) hob das Sportgericht des Verbandes den vom Präsidium des TFV gefällten Beschluss auf, in Jene spielen zu lassen. Und nun? Wie TFV-Präsident Udo Penßler-Beyer auf Nachfrage von "Sport im Osten" erklärte, würden Gespräche mit den Vereinen "nicht viel bringen". "Das hatten wir im Vorfeld ausreichend, sind da die Endspielorte durchgegangen. Ohne Ergebnis." Am Ende habe man sich auf Jena festgelegt aus Sicherheitsgründen. Auf der Suche nach einem Endspielort: Udo Penßler-Beyer, Präsident des Thüringer Fußballverband Bildrechte: IMAGO / opokupix

Wacker Präsident Klaus: "Heimvorteil für Jena ist gekippt"

Dass Jena als Endspielort festgelegt wurde, hatte den Oberligisten aus Nordhausen erzürnt, der sich jetzt natürlich über einen Teilerfolg freuen darf. Wie auch Präsident Torsten Klaus: "Das ist eine erfreuliche Nachricht, der Heimvorteil für Jena ist gekippt worden. Wir hatten Beschwerde eingelegt, weil die Entscheidung für Jena als Austragungsort rein sportlich nicht fair war. Der Ball liegt jetzt beim Thüringer Fußball-Verband, der muss sich Gedanken machen."

Alternativen Meuselwitz und Gera - Peußler-Beyer hat Sicherheitsbedenken

Das mache man sich seit Wochen, so Peußler-Beyer. "Eigentlich sind nur Meuselwitz und Gera als Alternativen übriggeblieben. Doch in beiden Stadien gibt es Sicherheitsbedenken. Bekanntermaßen haben Jena und Nordhausen kein einfaches Fanpotential. Um das zu trennen, müsste man beispielsweise in Meuselwitz die Haupttribüne sperren." Das Stadion in Meuselwitz wäre eine Alternative. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Klingt nach einer hartleibigen Nummer. Beim FC Carl Zeiss Jena wollte man sich mit Verweis auf die Verantwortung des TFV nicht äußern. Nordhausens Präsident Klaus kündigte an: "Wir sind für alle Gespräche offen. Ob die erfolgreich sind, werden wir sehen. Es geht um einen neutralen Ort. Wir wollen da aber nichts vorschreiben." Eins ist klar: Die Zeit drängt. Am 3. Juni soll auch in Thüringen der neue Landespokalsieger gekürt werden. In einem würdigen Rahmen.