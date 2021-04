Wie also umgehen mit der Situation, will man die sportliche Lösung bis zum "Finaltag der Amateure" realisieren? Am 29. Mai will der DFB wieder bundesweit die Amateurvertreter für den DFB-Pokal ermitteln lassen - ein in den letzten Jahren liebgewonnener Usus. Und auch der TFV möchte nach Möglichkeit da mitmischen. Dessen Präsident, Udo Penßler-Beyer, sagte noch Ende März: "Es bleibt das Ziel, den Pokal irgendwie zu einem sportlichen Ende zu bringen."