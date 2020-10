Ex-DDR-Nationalspieler Rüdiger Schnuphase hat am Montag die 3. Runde des Thüringen-Pokals ausgelost. Dabei zog er unter anderem die Partie der beiden insolventen Vereine Wacker Nordhausen gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Beide sind nun in der Oberliga aktiv.

Titelverteidiger FC Carl Zeiss Jena tritt bei der SpVgg. Geratal an. Regio- nalliga-Konkurrent muss nach Jena, zum kleineren FC Thüringen Jena. Vorjahresfinalist FSV Martinroda reist zur BSG Chemie Kahla. Der Außenseiter hatte das Finale in Jena spektakulär mit 2:8 verloren. Gespielt wird am 14. November. Insgesamt 32 Mannschaften sind noch dabei.