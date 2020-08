Danach wird in drei Hauptrunden gespielt. In der 1. Hauptrunde am 19./20. September 2020 treffen nur Mannschaften aus der Landesklasse aufeinander. Die 2. Hauptrunde am 24./25. Oktober bestreiten die Sieger der 1. Hauptrunde, die Kreispokalsieger und Mannschaften der Thüringenliga. In der 3. Hauptrunde am 14. November kommt es zu Begegnungen mit den Siegern der 2. Hauptrunde sowie Mannschaften aus der Regionalliga und Oberliga. Ausgelost wird am 29. August.

Martinroda, Verlierer im Finale um den Thüringenpokal der Saison 2019/20, steigen erst am 14. November in den neuen Pokal-Wettbewerb ein. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel