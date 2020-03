Dass derzeit vor allem die Großereignisse und die Ligen im Blickpunkt stehen, kann Sven Wenzel verstehen. Denn dort werden zunächst einmal die Weichen gestellt. Der Spielausschuss-Vorsitzende des Thüringer Fußball-Verbands formuliert es gegenüber "Sport im Osten" so: "Man kann den Landespokal nicht vom Punktspielbetrieb trennen." Zu den Stimmen, die glauben, dass diese kleinen Landes- und Verbandspokale in Deutschland angesichts von Terminnote am Ende in den sauren Apfel beißen und abgebrochen werden müssen, gehört er nicht: "Bei uns speziell reden wir von zwei Spielen, die sicherlich unterzubringen sind."

Nach dem Final-Einzug von Oberligist FSV Martinroda am grünen Tisch gibt es nur noch das Halbfinale zwischen Titelverteidiger Wacker Nordhausen und Drittligist FC Carl Zeiss Jena am 29. April (18:30 Uhr) und eben das Endspiel am deutschlandweiten "Finaltag der Amateure" am 23. Mai. "In der Regel sind die Pokalwettbewerbe in Deutschland ja im Halbfinale angekommen. Ich denke, dass wir sogar am ehesten zu Ende spielen können und der Landespokal am wenigsten gefährdet ist, uns macht der Pokal noch am wenigsten Sorgen." Finanziell ist der Thüringenpokal für die Klubs durchaus attraktiv: Der Einzug in die 2. Runde bringt 500 Euro, ein Finalist kann sich sogar über 10.000 Euro freuen.