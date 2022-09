Jürgen Heun Bildrechte: imago/Karina Hessland

Das ergab die Auslosung am Montag (05.09.2022). Die Paarungen wurden von Rot-Weiß Erfurts Torjägerlegende Jürgen Heun (64) gezogen. Sein Verein Erfurt ist nach einer überraschenden Niederlage am Wochenende in Gera schon ausgeschieden. Vorjahresfinalist ZFC Meuselwitz ist bei Sechstligist FSV Schleiz gefragt. Gespielt wird am Wochenende, 23. bis 25. September 2022.