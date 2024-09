Nach der 5:1-Machtdemonstration des unangefochtenen Regionalliga-Spitzenreiters am 6. Spieltag bietet sich den von Fabian Gerber trainierten Erfurtern nun früher als gedacht die Chance auf Wiedergutmachung, allerdings erneut im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld. Nachdem sich der in der Liga noch ungeschlagene FCC im Pokal mit 2:0 gegen den SV Borsch durchgesetzt hatte, feierte Erfurt mit einem 13:0 in Rothenstein den höchsten Pflichtspiel-Sieg der Vereinsgeschichte.