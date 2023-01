In der Vorschlussrunde des Thüringenpokals kommt es zum vorgezogenen Finale zwischen den favorisierten Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena gegen ZFC Meuselwitz. Das ergab die Auslosung in der Geschäftsstelle des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) am Donnerstag in Erfurt. In der zweiten Paarung, die vom Para-Sportler und Fußballer sowie frischgebackenen "Amateur des Jahres", Simon Seyfarth, ausgelost wurde, empfängt Thüringenligist 1. SC 1911 Heiligenstadt das Team von Wacker Nordhausen aus der Oberliga. Die Partien sind für den 25. und 26. März angesetzt.