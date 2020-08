Noch zwei Siege, dann würde dem FC Carl Zeiss Jena mit Werder Bremen ein großes Los im DFB-Pokal winken. Einen entsprechend hohen Stellenwert hat das anstehende Halbfinale im Landespokal gegen den FSV Wacker Nordhausen am Samstag (8. August, ab 14 Uhr im Livestream über den Red Button jedes Smart-TVs, auf sport-im-osten.de und in der Sport-im-Osten-App).

Dirk Kunert ist seit Juli Cheftrainer des FCC. Bildrechte: imago images/Karina Hessland

"Wir wollen Pokalsieger in Thüringen werden", stellte Jenas neuer Cheftrainer Dirk Kunert im "SpiO"-Talk am Freitag (7. August) klar: "Der Einzug in den DFB-Pokal wäre sehr lukrativ für uns. Aber erst einmal müssen wir am Samstag eine Top-Leistung abrufen." Auch wenn der Gegner aus Nordhausen keine leichte Phase gehabt habe, ist das Team von Philipp Seeland keinesfalls zu unterschätzen. "Eine junge Mannschaft, die sehr willig ist", weiß Kunert: "Pokalspiel ist Pokalspiel – jeder will weiterkommen."