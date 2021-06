Im Endspiel, welches am 30. Juni in Meuselwitz ausgetragen wird, könnte der FC An der Fahner Höhe auf Titelverteidiger FC Carl Zeiss Jena treffen. Der Regionalligist hat nach den deutlichen Siegen gegen den ZFC Meuselwitz und Wacker Nordhausen alle Trümpfe in der Hand und ist auch im zweiten Semifinale beim FC Saalfeld klarer Favorit. Der Siebtligist hatte sich nach Verlängerung gegen DJK Struth durchgesetzt und freut sich jetzt im Duell mit Jena auf bis zu 2.000 Zuschauer. Das Gästekontingent in Höhe von 250 Karten ist bereits ausverkauft. An der Tageskasse wird es aber noch genügend Tickets geben.

Fabian Eisele und Vasileios Dedidis jubeln in Meuselwitz. Bildrechte: imago images/Matthias Koch