Fußball | Thüringenpokal Irritationen vor Achtelfinal-Auslosung im Thüringenpokal

Hauptinhalt

Der "Tag der Amateure" ist schon Geschichte und die meisten DFB-Pokalteilnehmer in der Saison 2021/22 stehen fest. In Thüringen ist das anders. Dort werden am Samstag die Achtelfinals ausgelost. Im Vorfeld gibt's aber Termin-Irritationen mit einem Sechstligisten.