Die am Dienstag vom Verbandsgericht des Thüringer Fußballverbandes (TFV) getroffene Entscheidung, das Landespokalfinale zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Wacker Nordhausen am 3. Juni im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld austragen zu lassen, ist in Nordhausen erwartungsgemäß nicht gut angekommen. "Schade das der Thüringer Fussballverband nicht die Zeit zur Selbstreflexion genutzt hat", schrieb der Verein am Donnerstag (11.05.2023) in einer Pressemitteilung.