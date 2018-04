Frank Müller (Gera): "Wir müssen dem FC Saalfeld danken. Das Halbfinale hatte alles, Stimmung war gut, Wetter war super, was alles drin. Ich glaube, dass wir als Verein etwas Historisches geschafft haben. Etwas, worauf wir seit 26 Jahren warten. 400 Fans aus Gera haben uns begleitet, das ist für uns eine Sensation.



Zum Spiel: Jeder weiß, dass es in so einem Spiel gegen einen Landesklasse-Vertreter, der gute Spieler und einen guten Trainer hat, nicht leicht ist, als Favorit hineinzugehen. Das haben wir aber geschafft. Wir waren die ersten 10 Minuten dominant und sind in Führung gegangen. Wir wollten Saalfeld zeitig die Hoffnung nehmen. Alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir umgesetzt. Nach dem 2:0 haben wir den Faden verloren und hätten uns über Gegentore nicht beschweren dürfen. Glücklicherweise ist es nicht so weit gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir den Sieg dann runtergespielt. Wir haben im April noch ein Riesenprogramm, da haben wir in der zweiten Hälfte Kräfte gespart."