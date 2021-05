Wie wird der Thüringenpokal in dieser Saison ausgespielt? Nachdem ein von knapp 90 Prozent der noch teilnahmeberechtigten Vereine favorisiertes Endspiel zwischen den Regionalligisten aus Jena und Meuselwitz nicht zustande kam - der FC Rot-Weiß Erfurt und der FC An der Fahner Höhe klagten erfolgreich - sollen am Freitag (14.05.) durch den Thüringer Fußball-Verband neue Varianten vorgestellt werden.

Endspiel am 19./20. Juni?

Eine sieht nach MDR-Informationen vor, dass am 12./13. Juni eine Qualifikationsrunde gespielt werden soll, mit den Teams, die noch teilnehmen möchten. Allerdings ist unklar, wie viele Mannschaften sich in der Lage sehen, so spät und auch entsprechend vorbereitet anzutreten. Zum Hintergrund: Alle Teams außer dem ZFC und Jena konnten seit Anfang November 2020 nicht mehr trainieren. Ein mögliches Pokalendspiel würde dann am 19. oder 20. Juni steigen. Sollten sich mehr als vier Mannschaften finden, würde es noch die Möglichkeit geben, am 15./16. Juni ein Halbfinale auszuspielen. Eine zweite Variante, die ebenfalls noch nicht vom Tisch ist, wäre eine "Verlosung" des Startplatzes.

Jena und ZFC schicken Spieler in Urlaub

Für die beiden Regionalligisten aus Jena und Meuselwitz, die sich seit Wochen nur auf dieses Pokalfinale vorbereitet haben, bedeutet das nun eine erneute Umstellung. Die Spieler wurden mittlerweile bis Ende Mai in Urlaub geschickt. Die Vorbereitung auf die neue Saison wird für beide Regionalligisten unglaublich schwer. In Meuselwitz rechnet man mit knapp einer Woche Urlaub nach dem Pokal. Dann folgt eine kurze Vorbereitung, da ja bereits ab 23. Juli die neue Saison gespielt werden soll. "Das wird eine Vorbereitung, wie wir sie noch nicht erlebt haben", sagte ZFC-Co-Trainer Daniel Rupf MDR-Thüringen. Leeres Stadion auf der Glaserkuppe Bildrechte: imago images/Picture Point

Eckardt und Bock nach Meuselwitz?

Personell deutet sich in Meuselwitz noch überraschendes an. Zwei Neuzugänge haben die Ostthüringer nach MDR-Informationen im Blick, die bei Nachbar FC Carl Zeiss Jena als Urgesteine gelten. René Eckardt und Dominik Bock. Der 31-jährige Eckardt war seit 1998 bei Carl Zeiss, absolvierte dort über 300 Pflichtspiele und erhielt nun dort keinen neuen Vertrag. Und auch Bock, der seit der Jugend in Jena kickte, soll auf dem Wunschzettel des ZFC stehen. Der Vertrag des 26-jährigen Offensivmannes läuft zwar noch bis 2022, er spielte in der abgebrochenen Saison kaum noch eine Rolle und der Verein strebt einen Wechsel an. Mit Felix Müller, der bis Sommer von Jena nach Meuselwitz ausgeliehen wurde, plant Jena nicht mehr. Ein Verbleib beim ZFC gilt als wahrscheinlich. René Eckardt bald ein Meuselwitzer? Bildrechte: imago images/Karina Hessland