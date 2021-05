Ob der Thüringer Fußballverband einen Vertreter des Freistaats für die 1. Runde des DFB-Pokals der Saison 2021/22 entsenden kann, steht derzeit in den Sternen. Am Dienstag (4. Mai) hatte das Sportgericht des Verbands entschieden, dass aus juristischen Gründen das geplante Finale zwischen den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz nicht zustande kommen kann. Damit war einer Beschwerde des FC Rot-Weiß Erfurt und FC An der Fahner Höhe stattgegeben worden. Das weitere Prozedere ist nun offen.