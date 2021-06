Nun rollt er wirklich, der Ball im Thüringenpokal. Nach langem Hin und Her steigen am Sonntag (20. Juni) 14 Mannschaften ein, um die Viertelfinalisten zu ermitteln. Mit Oberligist FC An der Fahner Höhe steht bereits ein Teilnehmer für die Runde der besten Acht fest, da Gegner FSV Wacker 03 Gotha wegen zu großen Trainingsrückstands bereits kampflos das Feld räumte.