Ein Coup gelang Landesklasse-Vertreter SG Struth, der Fünftligist Einheit Rudolstadt mit 3:2 nach Verlängerung in die Knie zwang. Blau-Weiß Büßleben gelang ebenfalls in der Zusatzschicht im Landesklasse-Fight ein 5:3 gegen Neustadt/Orla. Und Oberligist FSV Wacker 90 Nordhausen hatte beim Sechstligisten Bad Frankenhausen, der mit dem langjährigen Erfurter und Nordhäuser Carsten Kammlott aufspielte, am Ende mit 9:8 nach Elfmeterschießen die Nase vorn. Der FC An der Fahner Höhe hatte den Viertelfinal-Einzug bereits in der Tasche, da Wacker Gotha vorher zurückzog.