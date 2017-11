Das Aufeinandertreffen ZFC gegen FCC hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Evergreen entwickelt. Bereits acht Mal standen sich beide seit 2005 im Landespokal gegenüber. Schaut mal nach der Statistik beträgt die Siegchance für die Zipsendorfer 25 Prozent. Zweimal setzte sich Meuselwitz durch, 2009 und 2011 jeweils mit 2:1. Zuletzt triumphierte aber der Traditionsverein. 2015 gelang ein dramatisches 2:1 nach Verlängerung. Sören Eismann traf in der 90. Minute zum Ausgleich und Jakub Wiezik sechs Minuten vor Ende der Verlängerung zum Sieg.

In dieser Saison erweist sich Drittliga-Aufsteiger Jena aus heimstark, hat aber auswärts Probleme. Da sind die Zeiss-Kicker Letzter. Meuselwitz spielt in der Regionalliga eine sehr solide Runde, besser als in den Jahren zuvor. Dazu trägt vor allem ein besserer Angriff bei. Die Stimmung beim ZFC ist gut.