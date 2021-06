"Größtes Spiel der Karriere"

Fahner Höhe möchte den ersten Pokal der jungen Vereinsgeschichte. Bildrechte: IMAGO / Christian Heilwagen Aus Sicht von Jenas Offensivspieler Maximilian Oesterhelweg und FCFH-Mittelfeldmotor Maik Baumgarten klingt das dann so: "Bei allem Respekt. Das Spiel ist eine Pflichtaufgabe. Den Anspruch sollte jeder im Verein haben", sagt Jenas Oesterhelweg im Sport-im-Osten-Talk am Dienstag (29.06.2021) abgeklärt. Für Baumgarten ist es dagegen "das größte Spiel in der Vereinsgeschichte. Für die meisten von uns wird es auch das größte Spiel in der Karriere sein."

Baumgarten: "In der 95. machen wir das 2:1"

Und so hätte Baumgarten auch nichts gegen einen ähnlich dramatischen Ausgang wie beim Halbfinale, als das unterklassige Thüringen Jena erst in der Nachspielzeit besiegt wurde: "Wir wollen das Spiel genießen. Aber, wenn ich tippen soll, sage ich: In der 95. machen wir das 2:1."

Oesterhelweg: "Kein einfaches Spiel"

Mit 13:0 Toren durch die Pokal-Endrunde: Carl Zeiss Jena. Bildrechte: imago images/Matthias Koch Die Favoritenrolle liegt klar bei den Jenaern, die seit dem 20. Juni mit 13:0 Toren durch das Achtel-, Viertel- und Halbfinale gejagt sind. Ob das Finale ein ähnlicher Spaziergang wird? Das will der FC An der Fahner Höhe verhindern: "Wir müssen alles entgegensetzen. Wir dürfen uns nicht verstecken, müssen mutig nach vorn spielen. Im Finale ist alles möglich." Das Team aus Gräfentonna bei Gotha setzt dabei vor allem auf Standards, Freistöße waren bei den Spielen gegen Rot-Weiß Erfurt und Thüringen Jena die Erfolgsgaranten. Und auch Oesterhelweg prophezeit ein umkämpftes Spiel: "Ich denke, der Gegner wird sich mit allem, was sie haben, reinwerfen und alles geben. Es wird kein einfaches Spiel. Wir müssen einfach unseren Job machen und alles rausholen."

800 Zuschauer - Jena winkt zwölfter Pokalsieg