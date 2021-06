Oberligist FC An der Fahner Höhe steht kampflos im Viertelfinale des Thüringenpokals. Grund ist der Rückzug des Achtelfinal-Gegners FSV Wacker 03 Gotha. In einem Brief an den Landesfußball-Verband hatte der Verein seinen Rückzug erklärt.

Hauptgrund ist die kurze Vorbereitungszeit auf die Partie, in Gotha dürfen die Fußballer erst seit 7. Juni wieder in Mannschaftsstärke trainieren. Sportmediziner empfehlen nach einer so langen Spiel- und Trainingspause – mehr als sieben Monate – eine Vorbereitungszeit von mindestens vier Wochen. Warum Gotha sich dennoch zunächst für eine Teilnahme am Pokal entschied, erklärt der Verein in einer Erklärung so: "Gleichwohl haben wir vereinsintern die Einschätzung des physischen Leistungsvermögens des Kaders nach Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings als oberste Prämisse festgelegt und diese auch temporär bis zum Abschluss dreier Trainingseinheiten aufgeschoben. Letztlich war die Tendenz für eine Nichtteilnahme bereits am Donnerstag nach Training zwei bei Vorstand und der sportlich verantwortlichen Trainer erkennbar. Nach Training drei am Wochenende haben sich dann auch die Spieler eindeutig dieser Meinung angeschlossen." Die übrigen sieben Achtelfinalpartien sollen, Stand 14. Juni, am Sonntag stattfinden.