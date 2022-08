Der SC Leinfelde 1912 hat also das große Zweitrundenlos gezogen. Der Landesklasse-Vertreter empfängt den großen FC Carl Zeiss Jena in der zweiten Runde des Thüringenpokals. Gespielt wird am ersten September-Wochenende im Leine-Sport-Park, der immerhin 6.000 Fans Platz bietet.