Zufälligerweise war der Thüringer am Freitag bei der Tagung der DFB-Spielorts-Verantwortlichen auf seine Kollegen aus den anderen Landesverbänden getroffen. In der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt/Main präsentierte Wenzel die Thüringer Lösung seinen Kollegen, die diese nun prüfen wollen. Bis zur DFB-Verbandstagung im Juni soll eine Entscheidung getroffen werden.