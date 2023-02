FC Bayern zum dritten Mal dabei

Organisator Steffen Heller freut sich, dass es wieder gelungen ist, die Creme della Creme des deutschen Fußballs anzulocken. Der FC Bayern München nimmt zum dritten Mal in Folge am Turnier, dass in den letzten beiden Coronabedingt ausfallen musste, teil. "Die Anspannung ist momentan größer als die Vorfreude", sagt Heller, der auf die Frage, worauf er sich am meisten freue, prompt antwortet: "Ich hoffe, dass die Mannschaften freudig nach Hause fahren und nächstes Jahr wiederkommen."

Heller ist spürbar stolz, dass es in all den Jahren gelungen ist, immer mehr große Namen für das Turnier zu begeistern. Bei der ersten Aufgabe waren "nur" regionale Teams dabei, seit einigen Jahren mischen Bundesliga-Mannschaften mit. "Das ist wie einem Sänger, der fängt irgendwann auch klein an und wird dann immer berühmter", lacht Heller und scherzt: "Wir hoffen, dass wir bei der 20. Auflage sagen können, dass wir einen Weltmeister hier hatten."

Heller: "Hätten das Doppelte an Tickets verkaufen können"

Kein Weltmeister, aber immerhin Bundesprofi ist Paul Wanner. Der 17-jährige Mittelfeldspieler war 2019 mit dem FC Bayern München in Sondershausen und hat mittlerweile einen Profivertrag beim Rekordmeister unterschrieben. Der 17-jährige Paul Wanner hat den Sprung in den Profikader geschafft und trainiert unter Julian Nagelsmann. Bildrechte: IMAGO / ActionPictures

Große Namen locken viele Fans an. Für die Veranstaltung gibt es längst keine Karten mehr. "Wir sind ausverkauft", sagt Heller. Das Interesse sei derart groß, dass man das Doppelte an Tickets hätte verkaufen können. Das spürt man auch in der Stadt. Es gibt allein 170 externe Buchungen. Das sind Scouts und Eltern, die ihr Geld in der Stadt lassen und Hoteliers und Gastronomen glücklich machen.

Freiluftturnier am Sonntag geplant

Viele Mannschaften reisen schon am Freitag an und bleiben bis Sonntag. Während Samstag zwölf Mannschaften unterm Hallendach spielen, ist am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz auf dem Göldner noch ein Großfeldturnier von Werder Bremen, Bayern München, RB Leipzig, Hannover 96 und Union Berlin geplant. Das sei eine zusätzliche Herausforderung, mache Sondershausen als Gastgeber aber noch attraktiver, weiß Heller. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen...