Fußball | DFB-Pokal Dresden will gegen Dassendorf Favoritenstellung untermauern

1. Hauptrunde

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden geht mit Zuversicht in das nach Zwickau verlegte Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen Oberligist TuS Dassendorf. "Dass wir Favorit sind, steht außer Frage", sagte Cheftrainer Cristian Fiel am Donnerstag in Dresden. Unterschätzen möchte er den Gegner am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr) aber nicht.