Ein Löwe reicht zur Führung

Dynamo kam nur ganz schwer in die Partie. Das lag auf der einen Seite am Oberligisten, der sich nicht versteckte, engagiert in die Zweikämpfe ging und durchaus seine Chance suchte und auch hatte. Auf der anderen Seite wirkte Dynamo pomadig, meist bewegten sich nicht mehr als zwei, drei Spieler gleichzeitig. Es dauerte bis zur 16. Minute, als Moussa Koné vor Dassendorfs Keeper Christian Gruhne auftauchte, sein Lupfer aber locker weggefangen wurde. Dann wurde der Oberligist mutiger, erspielte sich zwei Chancen. Zunächst marschierte Mattia Maggio auf der linken Seite durch, sein Flachpass fand Sven Müller in der Mitte, der aus vier Metern an Kevin Broll (22.) scheiterte. Sekunden später stand Pascal Nägele im Strafraum blank, schoss zum Glück aber Florian Ball an. Fast aus dem Nichts traf dann Chris Löwe für die Sachsen. Der Mittelfeldmann schlich sich in den 16er und traf in der 37. Minute halbhoch ins rechte Eck. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Dresden macht spät alles klar

Auch nach dem Wechsel gab es zunächst nur wenige Höhepunkte des Zweitligisten zu bewundern. Einzig beim Sololauf von Koné, der am Schlussmann scheiterte, wurde es brenzlig. Dassendorf hielt weiter gut mit. Bei einer Freistoß-Eingabe von Sven Möller verpassten in der 60. Minute drei Mann den Ball haarscharf. Dann verloren die "Gastgeber" aber kurz den Überblick, Dynamo schlug zweimal zu. Dzenis Burnic (75.) zögerte zunächst, schob den Ball dann aber aus 14 Metern flach in die Maschen. Lucas Röser (77.) legte nach und machte mit dem 0:3 den Deckel drauf.

Stimmen zum Spiel:

Cristian Fiel (Dresden): "Gratulation an Dassendorf zu diesem Pokalfight. Sie haben es uns in der ersten Halbzeit schwer gemacht, Wir haben nicht gut gegen den Ball gespielt. Wir hatten zu viele auf dem Platz, die meinten, es geht schon irgendwie. Dassendorf hatte die Führung auf dem Fuß. Das Tor hat uns Ruhe gegeben. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Das Weiterkommen war wichtig. Ich hoffe, die Jungs bekommen Selbstvertrauen."