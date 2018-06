Der 1. FC Magdeburg freut sich auf ein Wiedersehen mit Ex-Spieler Dirk Schuster. Mit Darmstadt 98 empfangen die Elbestädter einen Zweitliga-Konkurrenten, der sich in der abgelaufenen Saison knapp in der Liga halten konnte. "Darmstadt war vor kurzem noch Bundesligist und stellt ordentliches Los dar. Aber wir nehmen es, wie es kommt und freuen uns auf das Heimspiel", sagte Magdeburgs Fußball-Lehrer Jens Härtel. Geschäftsführer Mario Kallnik sieht durchaus Chancen für ein Weiterkommen. Es sei aber auch eine "brutal schwere Aufgabe".

Jena freut sich auf Union und volle Hütte. Bildrechte: IMAGO

Der FC Carl Zeiss Jena hatte sich einen attraktiven Gegner gewünscht, den man an sehr guten Tagen vielleicht auch ärgern kann. Dass es der 1. FC Union Berlin wurde, freute nicht nur Geschäftsführer Chris Förster, der auf ein volles Haus hofft. Beide Teams sehen sich übrigens bereits in drei Wochen, wenn am 1. Juli "An der Alten Försterei" die Saisoneröffnung stattfindet. Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert sagte: "Sowohl für Carl Zeiss Jena, als auch für uns ist es aber ein attraktives Los, das viele Menschen begeistert."