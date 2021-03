RB Leipzig hat sich nicht erst seit dem Halbfinaleinzug der vergangenen Saison in der Champions League etabliert. Auch in der laufenden Spielzeit haben die im nationalen Wettbewerb derzeit zweitplatzierten Sachsen alle Chancen, sich erneut für die große Fußballbühne zu qualifizieren. Ab 2024 könnte sich das Abenteuer Königsklasse jedoch deutlich anders gestalten.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) strebt eine Reform des Europapokals an, nach der zukünftig 36 statt zuvor 32 Teams in der Champions League spielen. Gespielt werden soll dann nicht mehr in acht Vorrundengruppen sondern in nur einer Liga, in der aber nicht Jeder gegen Jeden antritt. Die Zahl der Partien pro Saison würde deutlich ansteigen. Das Modell erntete im Vorfeld bereits Kritik, da im Endeffekt vor allem die großen Klubs von der geänderten Modus profitieren.

Entgegen bisheriger Planungen wird die UEFA jedoch erst in drei Wochen über die geplante Reform entscheiden. Ursprünglich sollte diese bereits am Mittwoch grünes Licht erhalten. Das Thema werde bei der morgigen Sitzung des Exekutivkomitees diskutiert, ein offizieller Beschluss werde aber erst bei einem weiteren Treffen des Gremiums am 19. April gefällt, teilte die UEFA am Dienstag (30. März) mit. So wurde bei einer vorbereitenden Sitzung am Dienstag nach Informationen der "Deutschen Presse-Agentur" noch Abstimmungsbedarf festgestellt.