Die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main hat am Mittwoch die Geschäftsräume des DFB in Frankfurt durchsucht. (Archiv) Bildrechte: imago images/osnapix

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main hat am Mittwoch (06.10.20) die Geschäftsräume des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sowie die Privatwohnungen von gegenwärtigen und ehemaligen Verbandsverantwortlichen durchsucht. Es bestehe der Verdacht der fremdnützigen Hinterziehung von Körperschafts- und Gewerbesteuern in besonders schweren Fällen, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main.