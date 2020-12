Fußball | DFB-Pokal Wird RB Leipzigs Zweitrunden-Partie in Augsburg verlegt? Entscheidung womöglich heute

2. Hauptrunde

Wird gespielt oder nicht? RB Leipzig will nicht, der FC Augsburg schon. Am 22. Dezember soll das DFB-Pokalspiel zwischen beiden Teams beim FCA steigen. Die Schwaben sind optimistisch. Am Dienstag (15. Dezember) könnte womöglich eine Entscheidung des DFB-Spielausschusses fallen.