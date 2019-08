RB-Trainer Julian Nagelsmann hatte vor seinem ersten Pflichtspiel für die Leipziger von der heißen Atmosphäre und einem leidenschaftlich kämpfenden Außenseiter gewarnt - und der 31-Jährige sollte in seiner Einschätzung komplett Recht behalten. Der von Nagelsmann-Kumpel Daniel Thioune trainierte Zweitliga-Neunte machte von Beginn an viel Betrieb. RB wirkte dagegen vor allem in der Defensivabteilung anfällig. Starkes Debüt für RB: Christopher Nkunku (re.) Bildrechte: Picture Point

Zeitige RB-Führung - Osnabrück schlägt zurück

Dennoch lief zu Beginn alles für den Favoriten: VfL-Keeper Nils Körber konnte nach sieben Minuten zwar Schüsse von Christopher Nkunku und Timo Werner mit großartigen Paraden abwehren, gegen den Abstauber von Marcel Sabitzer war er aber machtlos (7.). Die Freude der rund 1.000 mitgereisten RB-Fans unter den 16.667 Zuschauern hielt aber nur kurz: Etienne Amenyido nutzte Abstimmungsprobleme zwischen RB-Keeper Yvon Mvogo sowie den Abwehrspielern Konrad Laimer und Willi Orban und freistehend zum 1:1 einschob (8.). Mvogo, der im Pokal den Vorzug vor RB-Stammkeeper Peter Gulacsi erhielt, sowie seine beiden Vordermänner verließen sich bei einer Flanke in die Mitte jeweils auf den Nebenmann, Amenyido nutzte den ungewohnten Freiraum eiskalt. Zweikampf zwischen Felix Agu (li.) und Konrad Laimer (re.). Bildrechte: Picture Point

Doppelschlag zum 3:1 für RB

Bildrechte: Picture Point Nun war das Spiel aus Ergebnissicht wieder offen, RB wurde mit zunehmender Spieldauer aber sicherer, dominierte das Mittelfeld und ließ Osnabrück keinen Raum zum Kontern. Ein Doppelschlag von Lukas Klostermann (30.) und Marcel Sabitzer (31.) brachte den Leipzigern das 3:1 - und damit die vermeintliche Vorentscheidung.

Osnabrück kämpft sich per Elfer zurück

Doch selbst mit dem 1:3 im Rücken lief Osnabrückj weiter an, einen ersten Hochkaräter ließ Kevin Wolze (43.) noch vor der Pause liegen. Osnabrück gab sich auch nach der Pause nicht auf und kämpfte sich nach einem Handspiel von Klostermann per Handelfmeter (Marcos Alvarez/72.) ins Spiel zurück. Nun wackelte RB mehrfach. Moritz Heyder (81.). Anais Ouahim (90.) vergaben beste Chancen, Osnabrück drängte in der immer hitziger werdenden Atmosphäre vergeblich auf das dritte Tor. So zitterte sich RBL, der Pokalfinalist der vergangenen Saison, in die nächste Runde. Die 2. Pokalrunde wird kommenden Sonntag, 19. August, in der ARD ausgelost.

Stimmen zum Spiel:

Julian Nagelsmann (Leipzig): "Ein packendes Spiel, wenn ich zu Hause gewesen wäre, hätte ich es gefeiert. In der ersten Halbzeit waren wir gut im Spiel, es war gut anzusehen, wie die Jungs auf Spannung kommen. Wir gehen in Führung, beim Ausgleich wurde das Stadion extrem laut. Davon haben wir uns aber nicht beeindrucken lassen. Ein, zwei Mal sind wir aber nicht auf die Kette gedribbelt, sondern haben zu früh Entscheidungen getroffen, die eigentlich der Gegner treffen soll. In der zweiten Halbzeit hat Osnabrück extrem Druck gemacht, hat nicht mehr in unser Pressing reingespielt sondern fast nur noch Chip-Bälle in die rote Zone und diese extrem überladen. Die zweiten Bälle haben wir fast alle verloren. So wurde es spannend. Der Elfmeter war nicht zwingend, da hatte der Osnabrücker zuerst die Hand am Ball. Osnabrück hat dann alles nach vorn geworfen, tolles Stadion, viel Druck von der Tribüne, gefühlt eine große Hektik auf dem Feld. Wir waren platt und zerfahren. Grundsätzlich bin ich froh, dass wir a, die Spannung hatten, b, dass wir weiter sind, und c, dass wir ein gutes Spiel gesehen haben."